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НХЛ. Торонто в серии буллитов побеждает Калгари, Сан-Хосе разгромно уступили Вегасу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто в серии буллитов побеждает Калгари, Сан-Хосе разгромно уступили Вегасу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 10 на 11 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Миннесота"

3 – 2 (1-1; 1-0; 1-1)

"Нью-Джерси" – "Вашингтон"

2 – 4 (0-2; 0-1; 2-1)

"Торонто" – "Калгари"

5 – 4 после Б (2-1; 2-2; 0-1; 0-0; 2-1)

"Флорида" – "Каролина"

5 – 2 (2-1; 1-1; 2-0)

"Филадельфия"

3 – 6 (0-2; 1-1; 2-3)

"Вегас" – "Сан-Хосе"

5 – 0 (2-0; 0-0; 3-0)

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