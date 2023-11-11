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НХЛ. Торонто в серии буллитов побеждает Калгари, Сан-Хосе разгромно уступили Вегасу
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Миннесота"
3 – 2 (1-1; 1-0; 1-1)
"Нью-Джерси" – "Вашингтон"
2 – 4 (0-2; 0-1; 2-1)
"Торонто" – "Калгари"
5 – 4 после Б (2-1; 2-2; 0-1; 0-0; 2-1)
"Флорида" – "Каролина"
5 – 2 (2-1; 1-1; 2-0)
"Филадельфия"
3 – 6 (0-2; 1-1; 2-3)
"Вегас" – "Сан-Хосе"
5 – 0 (2-0; 0-0; 3-0)
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