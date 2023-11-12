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НХЛ. Питтсбург разгромно побеждает Баффало, Тампа в сухую проигрывает Каролине

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург разгромно побеждает Баффало, Тампа в сухую проигрывает Каролине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Коламбус"

5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

"Виннипег" – "Даллас"

2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

"Монреаль" – "Бостон"

3:2 после ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

"Оттава" – "Калгари"

4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

"Тампа Бей" – "Каролина"

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Торонто" – "Ванкувер"

5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

"Питтсбург" – "Баффало"

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

"Нэшвилл" – "Аризона"

5:7 (3:2, 1:3, 1:2)

"Колорадо" – "Сент-Луис"

2:8 (0:3, 1:1, 1:4)

"Сиэтл" – "Эдмонтон"

1:4 (0:4, 0:0, 1:0)

"Лос-Анджелес" – "Филадельфия"

2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

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