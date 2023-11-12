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НХЛ. Питтсбург разгромно побеждает Баффало, Тампа в сухую проигрывает Каролине
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Коламбус"
5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
"Виннипег" – "Даллас"
2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
"Монреаль" – "Бостон"
3:2 после ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
"Оттава" – "Калгари"
4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
"Тампа Бей" – "Каролина"
0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
"Торонто" – "Ванкувер"
5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
"Питтсбург" – "Баффало"
4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
"Нэшвилл" – "Аризона"
5:7 (3:2, 1:3, 1:2)
"Колорадо" – "Сент-Луис"
2:8 (0:3, 1:1, 1:4)
"Сиэтл" – "Эдмонтон"
1:4 (0:4, 0:0, 1:0)
"Лос-Анджелес" – "Филадельфия"
2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
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