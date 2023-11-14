Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В боях с окупантами погиб экс-вратарь белоцерковского Белого Барса
Вечная память герою
Фото: ФХУ
23-летний экс-вратарь белоцерковского "Белого Барса" Алексей Логинов погиб на войне с россиянами.
Алексей Логинов родился 25 ноября 1999 года в Киеве, в хоккей начинал играть в школе "Сокола", с которым в 2015-м стал бронзовым призером чемпионата Украины U17. В 2017-м Алексей перебрался в "Белый Барс", с которым стал чемпионом Украины-2018 среди молодежи (U20) и, сыграв два матча во взрослом национальном чемпионате, присоединился к получению белоцерковцами бронзы.
После начала полномасштабной войны Логинов добровольцем вошел в ряды Вооруженных сил Украины. Он был единственным ребенком в семье. Он бежал к раненому бойцу, когда возле него разорвался артиллерийский снаряд.
Похороны Алексея Логинова состоятся в четверг, 16 ноября, начиная с 13:00 на Лукьяновском кладбище.
Популярное сейчас
- Шовковский упростил футбол Динамо, Поч навязал свою игру Сити, Шахтер не собрался после Барсы. Обзор топ-матчей уик-энда
- Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
- Арбитр матча Металлист 1925 – Черноморец временно отстранен от работы
- НХЛ. Торонто в серии буллитов побеждает Калгари, Сан-Хосе разгромно уступили Вегасу
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО