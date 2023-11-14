В боях с окупантами погиб экс-вратарь белоцерковского Белого Барса

23-летний экс-вратарь белоцерковского "Белого Барса" Алексей Логинов погиб на войне с россиянами.

Алексей Логинов родился 25 ноября 1999 года в Киеве, в хоккей начинал играть в школе "Сокола", с которым в 2015-м стал бронзовым призером чемпионата Украины U17. В 2017-м Алексей перебрался в "Белый Барс", с которым стал чемпионом Украины-2018 среди молодежи (U20) и, сыграв два матча во взрослом национальном чемпионате, присоединился к получению белоцерковцами бронзы.

После начала полномасштабной войны Логинов добровольцем вошел в ряды Вооруженных сил Украины. Он был единственным ребенком в семье. Он бежал к раненому бойцу, когда возле него разорвался артиллерийский снаряд.

Похороны Алексея Логинова состоятся в четверг, 16 ноября, начиная с 13:00 на Лукьяновском кладбище.