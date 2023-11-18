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НХЛ. Виннипег побеждает Баффало, Анахайм проигрывает Флориде
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" – "Баффало"
3 – 2 (0-0; 3-1; 0-1)
"Анахайм" – "Флорида"
1 – 2 (0-2; 0-0; 1-0)
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