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Форвард Киев Кэпиталз пересек отметку в 200 матчей в чемпионатах Украины

Хоккей

22-летний игрок добился хороших успехов в свои года

Форвард Киев Кэпиталз пересек отметку в 200 матчей в чемпионатах Украины

Фото: hsl.com.ua

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Игра против херсонского "Днепра" (7:2) в рамках 11-го тура чемпионата Украины стала для нападающего "Киев Кэпиталз" Ярослава Панченко юбилейной, 200-й в чемпионатах Украины, с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф.

Он стал 76-м хоккеистом, который достиг этой отметки.

Заметим, что дебютировал в национальном чемпионате Ярослав в возрасте 16 лет, в сезоне-2017/2018 в составе "Галицких Львов".

Матчи Панченко в составе других клубов

84 - "Белый Барс" Белая Церковь

63 - "Сокол" Киев

27 - "Галицкие Львы" Новояворовск

15 - БСФК Бровары

11 - "Киев Кэпиталз"

Рекордсменом по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Украины является нынешний нападающий польского "Заглембе" из Сосновца Никита Буценко - 446 матчей

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