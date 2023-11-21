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Сокол разгромил новичка чемпионата Украины

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Легкая победа

Сокол разгромил новичка чемпионата Украины

ХК Сокіл

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21 ноября состоялся матч чемпионата Украины по хоккею, в котором Тризуб принимал Сокол. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 9:1, что позволило киевлянам закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

Напомним, что ранее Сокол получил штраф и техническое поражение по итогам матча с Берсерками

Такое наказание команда получила из-за участия незаявленного хоккеиста Даниила Рымаря в матче 11-го тура чемпионата Украины против "Берсерков" (5:2), который состоялся 18.11.2023 в Виннице.

Что касается Тризуба, то команда одержала две победы в чемпионате и с 6 очками занимает 5-е место в таблице.

Чемпионат Украины по хоккею

Трезуб (Киев) – Сокол (Киев) – 1:9 (0:4, 0:3, 1:2)

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