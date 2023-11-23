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Кременчук вырвал победу над Днепром в конце матча
Всего команды забросили 9 шайб
Фейсбук Кременчука
23 ноября состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором Кременчуг провел матч с Днепром.
Матч прошел на равных и завершился победой Кременчуга со счетом 5:4. На завершающую 20-минутку команды подходили с одинаковым количеством заброшенных шайб.
Кременчуг сумел забросить быстрые две шайбы, на что херсонцы ответили лишь одной.
В конце встречи гости не сумели реализовать большинство 5 на 3.
Чемпионат Украины по хоккею
Кременчук — Днепр (Херсон) - 5:4 (2:3, 1:0, 2:1)
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