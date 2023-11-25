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НХЛ. Баффало побеждает Питтсбург, Каролина проигрывает Тампа-Бей
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Питтсбург"
3 – 2 (0-1; 0-1; 3-0)
"Оттава" – "Айлендерс"
3 – 5 (1-1; 2-3; 0-1)
"Каролина" – "Тампа-Бей"
2 – 8 (1-0; 1-3; 0-5)
"Флорида" – "Виннипег"
0 – 3 (0-1; 0-0; 0-2)
"Даллас" – "Калгари"
4 – 7 (2-1; 2-2; 0-4)
"Миннесота" – "Колорадо"
2 – 3 (0-1; 2-1; 0-1)
"Сиэтл" – "Ванкувер"
1 – 5 (0-1; 1-1; 0-3)
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