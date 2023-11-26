Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Филадельфия в серии буллитов побеждает Айлендерс, Баффало разгромно уступают Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Баффало"
7 – 2 (4-0; 1-1; 2-1)
"Питтсбург" – "Торонто"
3 – 2 (1-2; 2-0; 0-0)
"Айлендерс" – "Филадельфия"
0 – 1 после Б (0-0; 0-0; 0-0-; 0-0; 0-1)
"Вегас" – "Аризона"
0 – 2 (0-0; 0-0; 0-2)
"Колорадо" – "Калгари"
3 – 1 (1-0; 2-1; 0-0)
"Сан-Хосе" – "Ванкувер"
4 – 3 (1-1; 1-1; 2-1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Динамо Киев - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Сейв Зинченко принес канонирам победу. Брентфорд - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола
- Кременчук вырвал победу над Днепром в конце матча
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн