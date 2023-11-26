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НХЛ. Филадельфия в серии буллитов побеждает Айлендерс, Баффало разгромно уступают Нью-Джерси

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Филадельфия в серии буллитов побеждает Айлендерс, Баффало разгромно уступают Нью-Джерси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" – "Баффало"

7 – 2 (4-0; 1-1; 2-1)

"Питтсбург" – "Торонто"

3 – 2 (1-2; 2-0; 0-0)

"Айлендерс" – "Филадельфия"

0 – 1 после Б (0-0; 0-0; 0-0-; 0-0; 0-1)

"Вегас" – "Аризона"

0 – 2 (0-0; 0-0; 0-2)

"Колорадо" – "Калгари"

3 – 1 (1-0; 2-1; 0-0)

"Сан-Хосе" – "Ванкувер"

4 – 3 (1-1; 1-1; 2-1)

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