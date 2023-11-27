Коннор Макдэвид стал пятым игроком НХЛ со 150+ мультиочковыми периодами

В Эдмонтоне на арене "Роджерс Плэйс" состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Эдмонтон Ойлерз" уверенно обыграл "Анахайм Дакс" (8:2).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид, который отметился в ней пятью (1+4) набранными очками. Три из пяти очков канадца были набраны в первом периоде.

Этот результат позволил Макдэвиду стать пятым действующим игроком НХЛ со 150 мультиочковыми периодами. До него этого добились Сидни Кросби (240), Александр Овечкин (183), Евгений Малкин (173) и Патрик Кейн (157).