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Коннор Макдэвид стал пятым игроком НХЛ со 150+ мультиочковыми периодами
Следующая ступень 158 очков
В Эдмонтоне на арене "Роджерс Плэйс" состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Эдмонтон Ойлерз" уверенно обыграл "Анахайм Дакс" (8:2).
Главным героем встречи стал звёздный нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид, который отметился в ней пятью (1+4) набранными очками. Три из пяти очков канадца были набраны в первом периоде.
Этот результат позволил Макдэвиду стать пятым действующим игроком НХЛ со 150 мультиочковыми периодами. До него этого добились Сидни Кросби (240), Александр Овечкин (183), Евгений Малкин (173) и Патрик Кейн (157).
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