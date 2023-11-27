Кременчук разгромил Берсерков в 13-м туре чемпионата Украины

27 ноября в рамках 13-го тура чемпионата Украины по хоккею "Кременчуг" одержал вторую подряд непростую победу над "Берсерками".

До середины матча обе команды не могли открыть счет. При этом трудно было сказать, кто был ближе к успеху.

Голкипер гостей Сушак имел больше работы и действовал просто безупречно. "Берсерки" создавали неплохие моменты благодаря своим контратакам.

Первый гол и последний для гостей гол был забит после контратаки Никитой Беликом. Правда, хозяева очень быстро ответили двумя шайбами Виталия Ляльки. После перерыва на арену вышел совсем другой Кременчуг, который сделал счет разгромным.

Чемпионат Украины. 13-й тур

"Кременчуг" - "Харьковские Берсерки" - 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)