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НХЛ. Оттава проигрывает Коламбус, победа Сан-Хосе над Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Оттава"
4 – 2 (2-2; 2-0; 0-0)
"Нью-Джерси" – "Сан-Хосе"
3 – 6 (1-1; 0-2; 2-3)
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