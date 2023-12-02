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НХЛ. Оттава проигрывает Коламбус, победа Сан-Хосе над Нью-Джерси

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава проигрывает Коламбус, победа Сан-Хосе над Нью-Джерси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 1 на 2 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Оттава"

4 – 2 (2-2; 2-0; 0-0)

"Нью-Джерси" – "Сан-Хосе"

3 – 6 (1-1; 0-2; 2-3)

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