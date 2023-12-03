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УХЛ. Сокол в длинном матче побеждает Днепр, Кременчуг уступает Киев Кепиталз
Результаты тура УХЛ
УХЛ
Сегодня, 3 декабря, состоялись матчи очередного тура Украинской хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Сокол" – "Днепр Херсон"
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
2 период: 1-0 Толстушко (02:09)
3 период: 2-0 Мазур (10:59)
"Киев Кепиталз" – "Кременчуг"
2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1 период: 1-0 Тищенко (05:22)
3 период: 2-0 Панченко (08:09); 2-1 Андрющенко (12:26)
Лидером чемпионата остается "Киев Кэпиталз", имеющий в своем активе 32 очка. На втором месте с 30 зачетными пунктами расположился "Сокол", а ТОП-3 замыкает "Кременчуг" (25).
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