  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. УХЛ. Сокол в длинном матче побеждает Днепр, Кременчуг уступает Киев Кепиталз
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УХЛ. Сокол в длинном матче побеждает Днепр, Кременчуг уступает Киев Кепиталз

Хоккей

Результаты тура УХЛ

УХЛ. Сокол в длинном матче побеждает Днепр, Кременчуг уступает Киев Кепиталз

УХЛ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 декабря, состоялись матчи очередного тура Украинской хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Сокол" – "Днепр Херсон"

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

2 период: 1-0 Толстушко (02:09)

3 период: 2-0 Мазур (10:59)

"Киев Кепиталз" – "Кременчуг"

2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

1 период: 1-0 Тищенко (05:22)

3 период: 2-0 Панченко (08:09); 2-1 Андрющенко (12:26)

Лидером чемпионата остается "Киев Кэпиталз", имеющий в своем активе 32 очка. На втором месте с 30 зачетными пунктами расположился "Сокол", а ТОП-3 замыкает "Кременчуг" (25).

Результаты тура НХЛ

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Колорадо, поражения Чикаго и Баффало
yellow-arrow
НХЛ. Оттава проигрывает Коламбус, победа Сан-Хосе над Нью-Джерси
yellow-arrow
Нападающий Вегаса Джек Айкел стал пятым действующий американским хоккеистом с 470 очками в НХЛ
УХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости