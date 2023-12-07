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Сокол разгромил Харьковских Берсерков в матче чемпионата Украины
Киевляне сумели выйти на первое место
ХК Сокіл
7 декабря состоялся матч чемпионата Украины, в котором Сокол переиграл Харьковских Берсерков с разгромным счетом 11:1. Киевская команда набрала 33 очка и вышла на первое место.
Таким образом после этого матча на счету Киев Кэпиталз 32 очка и еще один матч в запасе.
Также стоит отметить, что "Сокол" одержал свою 9 победу в рамках регулярного сезона.
Чемпионат Украины по хоккею
Сокол — Харьковские Берсерки - 11:1 (3:1, 3:0, 3:0, 5:0)
Шайбы: 1:0 - Слюсар (Собченко), 2:10, 2:0 - Жеребко (Захаров, Бородай, боле.), 3:44, 2:1 - Ружицкий (буллит), 12:23, 3:1 - Бородай (Жеребко, Захаров, боле. ), 13:55, 4:1 - Слюсар (Разумов, Рымар), 30:30, 5:1 - Захаров (Бородай, Жеребко), 37:30, 6:1 - Благой (Мазур, Ромащенко), 38:52, 7:1 - Благой, 41:09, 8:1 - Бородай (Рымар, Жеребко), 46:31, 9:1 - Разумов (Говорушко, Янишевский, больш. ), 48:03, 10:1 - Благой (Толстушко, Мазур), 52:58, 11:1 - Мазур (Благой, Слюсар), 45:28
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