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Сент-Луис рассторг контракт с главным тренером
В последнем матче команда уступила Детройту
"Сент-Луис" уволил главного тренера Крэйга Берюбе, пишет пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер.
Отставка произошла после сегодняшнего поражения в матче с "Детройтом" со счётом 4:6. Это поражение стало для "Сент-Луиса" четвёртым подряд.
Канадский тренер возглавил "Блюз" в ноябре 2018 года. По ходу сезона команда занимала последнее место в турнирной таблице, но в итоге пробилась в плей-офф и выиграла Кубок Стэнли.
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