Сент-Луис рассторг контракт с главным тренером

"Сент-Луис" уволил главного тренера Крэйга Берюбе, пишет пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер.

Отставка произошла после сегодняшнего поражения в матче с "Детройтом" со счётом 4:6. Это поражение стало для "Сент-Луиса" четвёртым подряд.

Канадский тренер возглавил "Блюз" в ноябре 2018 года. По ходу сезона команда занимала последнее место в турнирной таблице, но в итоге пробилась в плей-офф и выиграла Кубок Стэнли.