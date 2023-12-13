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Сент-Луис рассторг контракт с главным тренером

Хоккей

В последнем матче команда уступила Детройту

Сент-Луис рассторг контракт с главным тренером

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сент-Луис" уволил главного тренера Крэйга Берюбе, пишет пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер.

Отставка произошла после сегодняшнего поражения в матче с "Детройтом" со счётом 4:6. Это поражение стало для "Сент-Луиса" четвёртым подряд.

Канадский тренер возглавил "Блюз" в ноябре 2018 года. По ходу сезона команда занимала последнее место в турнирной таблице, но в итоге пробилась в плей-офф и выиграла Кубок Стэнли.

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