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Сборная Украины U20 обыграла Хорватию в матче ЧМ
Украинцы совершили невероятный камбек
Getty Images/Global Images Ukraine
Молодежная сборная Украины провела четвертый матч на чемпионате мира U-20 в Дивизионе 1B, где обыграла сборную Хорватии.
Украинцы лучше начали матч и после первого периода вели в счете. Во втором отрезке матча Хорватия после грубых ошибок обороны вела в счете 2:1. В третьей 20-минутке Украина добилась своего забросив 4 шайбы и таким образом выиграв матч.
Украина U-20 набрала 11 очков и вышла на первое место. Благодаря этой победе Украина добилась повышения в классе.
Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B
Украина U-20 - Хорватия U-20 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)
Шайбы: 06:34 Полоницкий (Евтехов, Шаповалов) - 1:0, 24:42 Маринкович (Безук, Горсич) - 1:1, 37:10 Юрич (Заврски) - 1:2, 46:28 Сидоренко (буллит) - 2:2, 48:37 Шаповалов - 3:2, 49:12 Сидоренко (Крикля, Стецюра) - 4:2, 53:09 Дахновский (Сидоренко, Симчук - больш) - 5:2
Вратари: Арцатбанов (Малыхин) - Здралович
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