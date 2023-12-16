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ЧМ 2023. Украинская молодежка U-20 поборется со Словенией за повышение в классе
Серьезный соперник
Domen Jancic
Молодежная сборная Украины по хоккею U-20 одержала четыре победы на чемпионате мира 2023 в дивизионе ІВ. В последнем поединке наши ребята
За победу в дивизионе украинцы будут сражаться со сборной Словении. Наши соперники тоже идут без поражений на мундиале, а в крайнем матче победили команду Италии (5-1). Таким образом, перед последним туром Словения идет на первом месте, имея в своем активе 12 очков, в то время как Украина на второй позиции с 11 очками.
Матч Украина – Словения состоится в воскресенье, 17 декабря, в 20.30. Прямая трансляция – на телеканале и на сайте Суспільне Спорт. Для победы в дивизионе и повышения в классе Украине достаточно только победы.
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