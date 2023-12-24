Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Оттава в овертайме дожимает Питтсбург, поражения Каролины и Анахайма
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Нэшвилл" – "Даллас"
2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
"Флорида" - "Вегас"
4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
"Миннесота" - "Бостон"
3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
"Нью-Джерси" - "Детройт"
3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
5:4 после ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
"Вашингтон" - "Тампа-Бэй"
1:2 после Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:2)
"Коламбус" - "Торонто"
1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
"Каролина" - "Айлендерс"
4:5 (1:3, 1:1, 2:1)
"Рейнджерс" - "Баффало"
4:3 после ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
"Сент-Луис" - "Чикаго"
7:5 (1:2, 1:2, 5:1)
"Анахайм" - "Сиэтл"
2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
"Колорадо" - "Аризона"
4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
"Лос-Анджелес" - "Калгари"
5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
"Ванкувер" - "Сан-Хосе"
7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
Популярное сейчас
- Джошуа техническим нокаутом победил Валлина
- Звезду Зари Герреро хотят подписать украинский и иностранный клубы - Источник
- Сидорчук принял участие в ярком матче чемпионата Бельгии
- Киев Кэпиталз разгромил Тризуб в матче чемпионата Украины
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО