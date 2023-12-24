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НХЛ. Оттава в овертайме дожимает Питтсбург, поражения Каролины и Анахайма

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава в овертайме дожимает Питтсбург, поражения Каролины и Анахайма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Нэшвилл" – "Даллас"

2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

"Флорида" - "Вегас"

4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

"Миннесота" - "Бостон"

3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

"Нью-Джерси" - "Детройт"

3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

5:4 после ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй"

1:2 после Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:2)

"Коламбус" - "Торонто"

1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

"Каролина" - "Айлендерс"

4:5 (1:3, 1:1, 2:1)

"Рейнджерс" - "Баффало"

4:3 после ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

"Сент-Луис" - "Чикаго"

7:5 (1:2, 1:2, 5:1)

"Анахайм" - "Сиэтл"

2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

"Колорадо" - "Аризона"

4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

"Лос-Анджелес" - "Калгари"

5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

"Ванкувер" - "Сан-Хосе"

7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

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