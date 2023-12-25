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IIHF опубликовал рейтинг силы молодёжных сборных накануне МЧМ-2024
Возглавляет рейтинг сборная США
IIHF
Завтра, 26 декабря, в шведском Гётеборге начинается молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2024. Накануне этого события пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF) опубликовала собственный рейтинг силы сборных.
Рейтинг силы сборных по версии IIHF перед стартом турнира:
1.США.
2. Канада.
3. Швеция.
4. Чехия.
5. Финляндия.
6. Словакия.
7. Швейцария.
8. Германия.
9. Латвия.
10. Норвегия.
Стоит отметить, что рейтинг силы будет обновляться по ходу турнира и предназначен для ознакомления зрителей, он лишь отражает прогресс команд во время чемпионата мира.
При этом рейтинг не имеет ничего общего с официальной турнирной таблицей и мировым рейтингом IIHF.
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