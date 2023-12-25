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IIHF опубликовал рейтинг силы молодёжных сборных накануне МЧМ-2024

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Возглавляет рейтинг сборная США

IIHF опубликовал рейтинг силы молодёжных сборных накануне МЧМ-2024

IIHF

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 26 декабря, в шведском Гётеборге начинается молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2024. Накануне этого события пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF) опубликовала собственный рейтинг силы сборных.

Рейтинг силы сборных по версии IIHF перед стартом турнира:

1.США.

2. Канада.

3. Швеция.

4. Чехия.

5. Финляндия.

6. Словакия.

7. Швейцария.

8. Германия.

9. Латвия.

10. Норвегия.

Стоит отметить, что рейтинг силы будет обновляться по ходу турнира и предназначен для ознакомления зрителей, он лишь отражает прогресс команд во время чемпионата мира.

При этом рейтинг не имеет ничего общего с официальной турнирной таблицей и мировым рейтингом IIHF.

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