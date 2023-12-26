Сборная Словакии одержала уверенно победу над Чехией в МЧМ-2024

В Гётеборге прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и Чехии. Уверенную победу в этой игре со счётом 6:2 одержали словацкие хоккеисты.

U20 ЧМ-2024. Группа B

Словакия U20 - Чехия U20 6:2

Шайбы: 0:1 Рымон (Бехер, Меловски) – 01:01 (5x5), 1:1 Петровски (Мешар, Кмец) – 22:00 (5x4), 2:1 Репчик (Сикора) – 38:34 (5x5), 3:1 Гонзек (Мишьяк, Петровски) – 41:22 (5x4), 4:1 Жабка (Штрбак) – 44:15 (4x5), 5:1 Петровски (Мешар) – 45:22 (4x4), 5:2 Шаповалив (Шале) – 51:25 (5x5), 6:2 Штрбак (Пекарчик) – 51:55 (5x5)

Сборная Чехии открыла счёт всего через минуту после начала встречи — отличился Доминик Рымон. В течение последующих 44 минут словаки ответили пятью шайбами. По одному голу забили Петер Репчик, Самуэль Гонзек и Борис Жабка, а дубль оформил Сервац Петровски. Во второй половине третьего периода команды обменялись забитыми голами — шайбы на счету Матиаша Шаповалива и Максима Штрбака. Ворота команд защищали голкиперы Адам Гаян и Михаэль Грабал.

Завтра, 27 декабря, словаки сыграют со швейцарцами, а сборная Чехии встретится со сборной Норвегии.