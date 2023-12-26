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МЧМ-2024. Сборная Канады забросила 5 шайб и переиграла Финляндию
Со старта матча гости диктовали игру
Фото: hockeycanada.ca
В Гётеборге завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2024, в котором встречались сборные Финляндии и Канады. Победу в матче со счётом 5:2 одержали канадские хоккеисты.
U20 ЧМ-2024. Группа A
Финляндия U20 - Канада U20 2:5
Шайбы: 0:1 Даниэльсон (Матейчук, Ламурё) – 16:24 (5x5), 0:2 Аллард (Даниэльсон) – 33:41 (5x5), 1:2 Каскимяки (Нюман, Кярки) – 35:56 (5x4), 1:3 Селебрини – 46:38 (5x5), 1:4 Пойтрас (Гики) – 57:34 (en), 2:4 Лассила (Кярки, Пулккинен) – 58:56 (5x5), 2:5 Ламурё – 59:54 (en).
Счёт на 17-й минуте игры открыл Нейт Даниэльсон с передачи Дентона Матейчука. Канадцы удвоили преимущество в середине второго периода, когда Оуэн Аллард забил гол с передачи Нейта Даниэльсона. Финнам удалось быстро отыграть одну шайбу. В третьем периоде канадцы забросили три шайбы, две из которых в пустые ворота.
В следующем матче сборная Финляндии встретится со сборной Германии, а канадцы померятся силами со сборной Латвии.
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