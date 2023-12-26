Назван фаворит МЧМ-2024 по версии официального сайта НХЛ

Сборная США является главным фаворитом молодёжного чемпионата мира — 2024 по версии официального сайта НХЛ.

Своими ожиданиями от турнира поделились три автора официального сайта лиги. Все трое участников опроса считают, что Штаты выиграют золото.

Два журналиста предположили, что второе место займёт сборная Канады, один поставил на вторую позицию сборную Швеции.

Напомним, что молодёжный ЧМ-2024 пройдёт с 26 декабря по 5 января в шведском Гётеборге.