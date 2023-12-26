  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Назван фаворит МЧМ-2024 по версии официального сайта НХЛ
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван фаворит МЧМ-2024 по версии официального сайта НХЛ

Хоккей

Фаворит предсказуем

Назван фаворит МЧМ-2024 по версии официального сайта НХЛ

google.co.uk

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная США является главным фаворитом молодёжного чемпионата мира — 2024 по версии официального сайта НХЛ.

Своими ожиданиями от турнира поделились три автора официального сайта лиги. Все трое участников опроса считают, что Штаты выиграют золото.

Два журналиста предположили, что второе место займёт сборная Канады, один поставил на вторую позицию сборную Швеции.

Напомним, что молодёжный ЧМ-2024 пройдёт с 26 декабря по 5 января в шведском Гётеборге.

По теме
yellow-arrow
МЧМ-2024. Сборная Канады забросила 5 шайб и переиграла Финляндию
yellow-arrow
Сборная Словакии одержала уверенно победу над Чехией в МЧМ-2024
yellow-arrow
IIHF опубликовал рейтинг силы молодёжных сборных накануне МЧМ-2024
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости