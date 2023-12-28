Сборная США забросила Швейцарии 11 шайб в матче группового этапа МЧМ-2024

В Гётеборге (Швеция) состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором Швейцария встречалась с США. Игра завершилась разгромом в исполнении номинальных гостей со счётом 11:3.

В составе американцев хет-трик оформил нападающий Джимми Снаггеруд и дубль на счету Гэвина Бриндли.

Напомним, на старте группового этапа США уверенно разобрались с Норвегией (4:1), а Швейцария всухую проиграла Словакии (0:3).

U20 ЧМ-2024. Группа B

Швейцария U20 - США U20 3:11 (1:5, 0:4, 2:2)