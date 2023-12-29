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Сборная Финляндии добыла первую победу на МЧМ-2024

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Команда занимает четвертое место

Сборная Финляндии добыла первую победу на МЧМ-2024

фото - Reuters

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Латвии и Финляндии. Гости одержали победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Ере Лассила. Через минуту защитник Ессе Пулккинен увеличил преимущество финнов. Во втором периоде нападающий Каспер Халттунен довёл счёт до разгромного, а в заключительном игровом отрезке победную точку поставил Ойва Кескинен — 4:0.

Это первая победа Финляндии на турнире, она занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А.

U20 ЧМ-2024. Группа A

Латвия — Финляндия 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

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