Сборная Финляндии добыла первую победу на МЧМ-2024

Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Латвии и Финляндии. Гости одержали победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Ере Лассила. Через минуту защитник Ессе Пулккинен увеличил преимущество финнов. Во втором периоде нападающий Каспер Халттунен довёл счёт до разгромного, а в заключительном игровом отрезке победную точку поставил Ойва Кескинен — 4:0.

Это первая победа Финляндии на турнире, она занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А.

U20 ЧМ-2024. Группа A

Латвия — Финляндия 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)