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МЧМ-2024. Сборная США в серии буллитов обыграла Чехию

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Интрига хранилась до последних минут

МЧМ-2024. Сборная США в серии буллитов обыграла Чехию

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29 декабря в Гётеборге (Швеция) состоялся матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, сборная США обыграла Чехию в серии буллитов 4:3 Б.

МЧМ-2024. Группа В

США — Чехия 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Уже на второй минуте отличился нападающий сборной США Исаак Ховард. Уже на 16-й минуте форвард Чехии Якуб Штанцль сравнял счёт. Во втором периоде команды забросили по две шайбы.

В составе сборной Чехии отличились Адам Бареш и Робин Сапоушек, за США забили Уилл Смит и Райан Чесли.

После по истечении основного времени игра перешла в серию буллитов, где победный бросок оформил Исаак Ховард.

Сборная США занимает второе место в турнирной таблице группы В. Таким образом команда набрала восемь очков за три матча.

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