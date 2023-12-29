Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЧМ-2024. Сборная США в серии буллитов обыграла Чехию
Интрига хранилась до последних минут
29 декабря в Гётеборге (Швеция) состоялся матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, сборная США обыграла Чехию в серии буллитов 4:3 Б.
МЧМ-2024. Группа В
США — Чехия 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Уже на второй минуте отличился нападающий сборной США Исаак Ховард. Уже на 16-й минуте форвард Чехии Якуб Штанцль сравнял счёт. Во втором периоде команды забросили по две шайбы.
В составе сборной Чехии отличились Адам Бареш и Робин Сапоушек, за США забили Уилл Смит и Райан Чесли.
После по истечении основного времени игра перешла в серию буллитов, где победный бросок оформил Исаак Ховард.
Сборная США занимает второе место в турнирной таблице группы В. Таким образом команда набрала восемь очков за три матча.
Популярное сейчас
- Футболистка сборной Украины пыталась въехать на территорию РФ - ВИДЕО
- Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера
- Турецкий клуб досрочно расторг контракт с экс-хавбеком Динамо
- Назван фаворит МЧМ-2024 по версии официального сайта НХЛ
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО