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Определились все четвертьфинальные пары МЧМ-2024

Хоккей

Матчи состоятся 2 января

Определились все четвертьфинальные пары МЧМ-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 января, в Швеции завершился заключительный матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2024 в квартете A. Сборная Канады одержала уверенную победу над сборной Германии со счётом 6:3.

Таким образом, Канада cумела пробиться в плей-офф со второго места.

Участники 1/4 финала:

Швеция — Швейцария

США — Латвия

Канада — Чехия

Словакия — Финляндия

Напомним, что четвертьфинальные матчи состоятся 2 января.

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