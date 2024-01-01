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Определились все четвертьфинальные пары МЧМ-2024
Матчи состоятся 2 января
Сегодня, 1 января, в Швеции завершился заключительный матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2024 в квартете A. Сборная Канады одержала уверенную победу над сборной Германии со счётом 6:3.
Таким образом, Канада cумела пробиться в плей-офф со второго места.
Участники 1/4 финала:
Швеция — Швейцария
США — Латвия
Канада — Чехия
Словакия — Финляндия
Напомним, что четвертьфинальные матчи состоятся 2 января.
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