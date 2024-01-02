МЧМ-2024. Сборная Канады неожиданно уступила Чехии в 1/4 финала

В прошёл второй матч стадии 1/4 финала плей-офф молодёжного чемпионата мира между сборными Канады и Чехии. Сенсационную победу в матче одержали чехи со счётом 3:2.

U20 ЧМ-2024. 1/4 финала

Канада U20 - Чехия U20 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Счёт в матче на восьмой минуте открыли чехи благодаря голу Якуба Штанцля. Чехи удвоили своё преимущество под занавес первого периода, когда гол броском от синей линии забил Томаш Цибулька. Канадцы усилили давление на соперника, в результате чего забили два гола во втором периоде. Сначала отличился Мэтью Вуд, а затем счёт сравнял Джейк Фурлонг. Судьбу матча решил гол чехов за 11 секунд до конца третьего периода.

Напомним, ранее в первом четвертьфинале сборная Финляндии обыграла сборную Словакии со счётом 4:3 в овертайме.