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МЧМ-2024. Сборная США разгромила Латвию в четвертьфинальном матче
Американцы очень уверенно выступают на этом МЧМ-2024
Фото: teamusa.usahockey.com
2 января состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф молодёжного чемпионата мира между сборными США и Латвии. Разгромную победу в матче одержали американцы со счётом 7:2.
U20 ЧМ-2024. 1/4 финала
США - Латвия 7:2 (3:1, 3:0, 2:1)
Дублем отметился американский нападающий Гейб Перро. Ещё по шайбе забрасывали Дрю Фортескью, Шеймус Кейси, Рутгер Макгроарти, Уилл Смит и Оливер Мур. В составе латвийской сборной дублем отметился нападающий и капитан Данс Лочмелис.
Ранее в полуфинал прошли сборная Финляндии, обыгравшая словаков в овертайме со счётом 4:3, и сборная Чехии, сенсационно победившая сборную Канады.
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