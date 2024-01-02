МЧМ-2024. Сборная США разгромила Латвию в четвертьфинальном матче

2 января состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф молодёжного чемпионата мира между сборными США и Латвии. Разгромную победу в матче одержали американцы со счётом 7:2.

U20 ЧМ-2024. 1/4 финала

США - Латвия 7:2 (3:1, 3:0, 2:1)

Дублем отметился американский нападающий Гейб Перро. Ещё по шайбе забрасывали Дрю Фортескью, Шеймус Кейси, Рутгер Макгроарти, Уилл Смит и Оливер Мур. В составе латвийской сборной дублем отметился нападающий и капитан Данс Лочмелис.

Ранее в полуфинал прошли сборная Финляндии, обыгравшая словаков в овертайме со счётом 4:3, и сборная Чехии, сенсационно победившая сборную Канады.