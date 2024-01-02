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НХЛ назвала лучших игроков декабря
Хоккеисты провели результативные матчи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего месяца.
Первым лучшим игроком декабря стал нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон. На счету канадского форварда 15 матчей, в которых он набрал 29 очков — забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач.
Второй звездой месяца признан нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. На счету американского снайпера 12 матчей за прошедший месяц, в которых Остон набрал 21 очко — забросил 15 шайб и отдал шесть результативных передач.
Третьим лучшим игроком декабря признан голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк, который в девяти матчах одержал семь побед.
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