  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. МЧМ-2024. Сборная Швеции обыграла Чехию в первом полуфинальном матче
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЧМ-2024. Сборная Швеции обыграла Чехию в первом полуфинальном матче

Хоккей

Судьба матча решилась в заключительном отрезке матча

МЧМ-2024. Сборная Швеции обыграла Чехию в первом полуфинальном матче

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Швеции закончился первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира оказались сильнее Чехии (5:2).

Уже на седьмой минуте первого периода Матиаш Меловски открыл счёт в матче, а на 12-й Тео Линдштейн восстановил равенство в счёте.

После перерыва Аксель Сандин-Пелликка вывел сборную Швеции вперёд, но уже через пять минут Томаш Цибулька вновь сравнял счёт.

В заключительном игровом отрезке сначала Йонатан Леккеримяки вывел хозяев турнира вперед, а затем Ноа Эстлунд забросил четвёртую шайбу в ворота сборной Чехии. Точку в матче поставил Йонатан Леккеримяки с передач Ноа Эстлунда и Отто Стенберга.

МЧМ-2024. Полуфинал. Первый матч

Швеция — Чехия 5:2 (1:0, 1:1, 3:0)

По теме
yellow-arrow
Конор Макдэвид набрал 500 очков и установил очередной рекорд в НХЛ
yellow-arrow
НХЛ назвала лучших игроков декабря
yellow-arrow
МЧМ-2024. Сборная США разгромила Латвию в четвертьфинальном матче
сборная Швеции по хоккею
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости