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МЧМ-2024. Сборная Швеции обыграла Чехию в первом полуфинальном матче
Судьба матча решилась в заключительном отрезке матча
В Швеции закончился первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира оказались сильнее Чехии (5:2).
Уже на седьмой минуте первого периода Матиаш Меловски открыл счёт в матче, а на 12-й Тео Линдштейн восстановил равенство в счёте.
После перерыва Аксель Сандин-Пелликка вывел сборную Швеции вперёд, но уже через пять минут Томаш Цибулька вновь сравнял счёт.
В заключительном игровом отрезке сначала Йонатан Леккеримяки вывел хозяев турнира вперед, а затем Ноа Эстлунд забросил четвёртую шайбу в ворота сборной Чехии. Точку в матче поставил Йонатан Леккеримяки с передач Ноа Эстлунда и Отто Стенберга.
МЧМ-2024. Полуфинал. Первый матч
Швеция — Чехия 5:2 (1:0, 1:1, 3:0)
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