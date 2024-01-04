МЧМ-2024. Сборная Швеции обыграла Чехию в первом полуфинальном матче

В Швеции закончился первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира оказались сильнее Чехии (5:2).

Уже на седьмой минуте первого периода Матиаш Меловски открыл счёт в матче, а на 12-й Тео Линдштейн восстановил равенство в счёте.

После перерыва Аксель Сандин-Пелликка вывел сборную Швеции вперёд, но уже через пять минут Томаш Цибулька вновь сравнял счёт.

В заключительном игровом отрезке сначала Йонатан Леккеримяки вывел хозяев турнира вперед, а затем Ноа Эстлунд забросил четвёртую шайбу в ворота сборной Чехии. Точку в матче поставил Йонатан Леккеримяки с передач Ноа Эстлунда и Отто Стенберга.

МЧМ-2024. Полуфинал. Первый матч

Швеция — Чехия 5:2 (1:0, 1:1, 3:0)