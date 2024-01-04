  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Молодежная сборная Швеции вышла в третий финал МЧМ с 2012 года
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодежная сборная Швеции вышла в третий финал МЧМ с 2012 года

Хоккей

Каждые 6 лет команда борется за титул

Молодежная сборная Швеции вышла в третий финал МЧМ с 2012 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Швеции прошел первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира переиграли Чехию со счётом 5:2.

Для хозяев турнира этот финал станет третьим с 2012 года. В 2018 году молодёжная сборная Швеции проиграла команде Канады в Баффало со счётом 1:3.

Напомним, второй участник финальной встречи молодёжного чемпионата мира — 2024 определится сегодня, 4 января, в матче между сборными США и Финляндии.

По теме
yellow-arrow
МЧМ-2024. Сборная Швеции обыграла Чехию в полуфинальном матче
yellow-arrow
Конор Макдэвид набрал 500 очков и установил очередной рекорд в НХЛ
yellow-arrow
НХЛ назвала лучших игроков декабря
сборная Швеции по хоккею
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости