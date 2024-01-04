Молодежная сборная Швеции вышла в третий финал МЧМ с 2012 года

В Швеции прошел первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира переиграли Чехию со счётом 5:2.

Для хозяев турнира этот финал станет третьим с 2012 года. В 2018 году молодёжная сборная Швеции проиграла команде Канады в Баффало со счётом 1:3.

Напомним, второй участник финальной встречи молодёжного чемпионата мира — 2024 определится сегодня, 4 января, в матче между сборными США и Финляндии.