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МЧМ-2024. Сборная США вышла в финал, обыграв Финляндию

Хоккей

Интрига в матче сохранялась до последних минут

МЧМ-2024. Сборная США вышла в финал, обыграв Финляндию

Фото: ushl.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

4 января, в Швеции завершился второй полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Финляндии. Матч закончился победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

Уже на второй минуте первого периода Томми Мяннистё открыл счёт во встрече, на 13-й минуте Расмус Кумпулайнен удвоил преимущество молодёжной сборной Финляндии.

В середине второй двадцатиминутки Джимми Снаггеруд размочил счёт в матче, прошло около четырех минут, как Уилл Смит сделал счёт 2:2.

Судьба матча решилась на 17-й минуте третьего периода Каттер Готье с передач Лэйна Хатсона и Гэвина Бриндли вывел сборную США вперёд и таким образом принес победу своей команде.

МЧМ-2024. Полуфинал.

США — Финляндия 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

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