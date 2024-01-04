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МЧМ-2024. Сборная США вышла в финал, обыграв Финляндию
Интрига в матче сохранялась до последних минут
Фото: ushl.com
4 января, в Швеции завершился второй полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Финляндии. Матч закончился победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
Уже на второй минуте первого периода Томми Мяннистё открыл счёт во встрече, на 13-й минуте Расмус Кумпулайнен удвоил преимущество молодёжной сборной Финляндии.
В середине второй двадцатиминутки Джимми Снаггеруд размочил счёт в матче, прошло около четырех минут, как Уилл Смит сделал счёт 2:2.
Судьба матча решилась на 17-й минуте третьего периода Каттер Готье с передач Лэйна Хатсона и Гэвина Бриндли вывел сборную США вперёд и таким образом принес победу своей команде.
МЧМ-2024. Полуфинал.
США — Финляндия 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
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