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Определились финалисты МЧМ-2024
Матч состоится 5 января
4 января, в Швеции завершились все полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. Таким образом, определилась финальная пара и участники матча за третье место. Решающие игры турнира пройдут 5 января.
В финале турнира встретятся молодёжные сборные Швеции и США, а в матче за третье место сыграют национальные команды Чехии и Финляндии. Матч за золотые медали начнётся в 20:30, а игра за третье место — в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, в первом полуфинале хозяева турнира оказались сильнее молодёжной сборной Чехии со счётом 5:2.
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