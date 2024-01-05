  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Определились финалисты МЧМ-2024
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились финалисты МЧМ-2024

Хоккей

Матч состоится 5 января

Определились финалисты МЧМ-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

4 января, в Швеции завершились все полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. Таким образом, определилась финальная пара и участники матча за третье место. Решающие игры турнира пройдут 5 января.

В финале турнира встретятся молодёжные сборные Швеции и США, а в матче за третье место сыграют национальные команды Чехии и Финляндии. Матч за золотые медали начнётся в 20:30, а игра за третье место — в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом полуфинале хозяева турнира оказались сильнее молодёжной сборной Чехии со счётом 5:2.

По теме
yellow-arrow
МЧМ-2024. Сборная США вышла в финал, обыграв Финляндию
yellow-arrow
Молодежная сборная Швеции вышла в третий финал МЧМ с 2012 года
yellow-arrow
МЧМ-2024. Сборная Швеции обыграла Чехию в полуфинальном матче
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости