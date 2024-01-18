Сокол взял реванш у Тризуба, Киев Кэпиталз громит Берсерков

"Сокол" одержал четвертую победу в четырех матчах 2024 года. В 23-м туре команда взяла реванш за поражение, которое потерпела 24 декабря 2024-го. Команда забросила 7 шайб против 1 у соперника.

В еще одном матче Киев Кэпиталз уверенно обыграл аутсайдера Берсерков со счетом 7:1. Команда набрала 44 очка и при матче в запасе отстает от Сокола на 4 пункта.

"Сокол" (Киев) - "Тризуб" (Киев) - 7:1 (3:0, 3:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Разумов (В. Мазур, Филимонов), 00:23. 2:0 - Захаров (Янишевский, Бородай), 10:50. 3:0 - Бородай (Янишевский, Захаров), 19:27. 4:0 - Благий (Собченко, Филимонов), 22:13. 5:0 - Бабинец (Собченко), 33:37. 6:0 - Чердак (В. Алексюк, В. Мазур), 38:44. 6:1 - Швачка (Назарага, Чайка), 51:59. 7:1 - Толстушко (Разумов, Мазур), 59:41

Киев Кэпиталз — Берсерки (Винница) - 7:1 (3:1, 2:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Безуглый (Секирко, Кривоножкин), 05:28. 1:1 - Осадчий (Халин, Дуюн), 06:55. 2:1 - Панченко (Куцевич), 07:58. 3:1 - Кривоножкин (Секирко, Луговой, - более.), 15:31. 4:1 - Безуглый (Кривоножкин, Тищенко), 37:44. 5:1 - Тищенко (Бердникс, Черненко, - более.), 38:53. 6:1 - Тищенко (Безуглый, Луговой), 43:02. 7:1 - Панченко (Черненко), 58:27