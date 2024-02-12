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Дмитрий Христич: Матч с Польшей дал нам эмоциональный толчок
Тренер подвел итоги матчей
Фото: ФХУ
Тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич оценил выход команды из группы, где она выиграла три матча.
"Эмоций много, они все положительные. Хорошо, что мы выиграли группу и вышли в новый этап. Сделали шаг к нашей мечте. Матч с Польшей дал нам эмоциональный толчок. Все сделали правильно.
Спасибо ребятам. И спасибо ВСУ, что мы можем играть и выступать на международной арене", — сказал Христич.
В следующем раунде сборная сыграет со Словакией и Казахстаном.
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Источник:ФХУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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