Дмитрий Христич: Матч с Польшей дал нам эмоциональный толчок

Тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич оценил выход команды из группы, где она выиграла три матча.

"Эмоций много, они все положительные. Хорошо, что мы выиграли группу и вышли в новый этап. Сделали шаг к нашей мечте. Матч с Польшей дал нам эмоциональный толчок. Все сделали правильно.

Спасибо ребятам. И спасибо ВСУ, что мы можем играть и выступать на международной арене", — сказал Христич.

В следующем раунде сборная сыграет со Словакией и Казахстаном.