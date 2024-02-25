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НХЛ. Бостон в овертайме проигрывает Ванкувер, победы Оттавы и Калгари
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Вашингтон"
3:2 после ОТ (0-0; 1-1; 1-1; 1-0)
"Колорадо" – "Торонто"
3:4 (2-1; 0-2; 1-1)
"Оттава" – "Вегас"
4:3 после Б (0-1; 2-1; 1-1; 0-0; 1-0)
"Ванкувер" – "Бостон"
3:2 после ОТ (0-0; 0-2; 2-0; 1-0)
"Каролина" - "Даллас"
1:2 (0-1; 1-1; 0-0)
"Эдмонтон" – "Калгари"
3:6 (1-3; 1-2; 1-1)
"Сиэтл" – "Миннесота"
2:5 (1-2; 0-3; 1-0)
"Сан-Хосе" - "Нэшвилл"
2:4 (0-1; 0-1; 2-2)
"Лос-Анджелес" – "Анахайм"
3:2 после Б (1-1; 1-1; 0-0; 0-0 ;2-1)
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