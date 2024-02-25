  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Бостон в овертайме проигрывает Ванкувер, победы Оттавы и Калгари
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Бостон в овертайме проигрывает Ванкувер, победы Оттавы и Калгари

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон в овертайме проигрывает Ванкувер, победы Оттавы и Калгари

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Вашингтон"

3:2 после ОТ (0-0; 1-1; 1-1; 1-0)

"Колорадо" – "Торонто"

3:4 (2-1; 0-2; 1-1)

"Оттава" – "Вегас"

4:3 после Б (0-1; 2-1; 1-1; 0-0; 1-0)

"Ванкувер" – "Бостон"

3:2 после ОТ (0-0; 0-2; 2-0; 1-0)

"Каролина" - "Даллас"

1:2 (0-1; 1-1; 0-0)

"Эдмонтон" – "Калгари"

3:6 (1-3; 1-2; 1-1)

"Сиэтл" – "Миннесота"

2:5 (1-2; 0-3; 1-0)

"Сан-Хосе" - "Нэшвилл"

2:4 (0-1; 0-1; 2-2)

"Лос-Анджелес" – "Анахайм"

3:2 после Б (1-1; 1-1; 0-0; 0-0 ;2-1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Чикаго, поражения Коламбус и Эдмонтон
yellow-arrow
Сокол - победитель регулярного чемпионата Украины-2023/2024
yellow-arrow
Чемпионат Украины. Днепр в серии буллитов одолел Киев Кэпиталз
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости