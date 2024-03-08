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Коннор Макдэвид стал третьим игроком в НХЛ, набравшим 100+ очков в 7 сезонах до 28 лет

Хоккей

Хоккеист проводит потрясающие матчи

Коннор Макдэвид стал третьим игроком в НХЛ, набравшим 100+ очков в 7 сезонах до 28 лет

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 марта, "Коламбус Блю Джекетс" на своей арене обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (4:2).

За "Эдмонтон" отличились Зак Хайман и Кори Перри. У Коннора Макдэвида голевая передача. Благодаря этому ассисту Макдэвид стал третьим игроком в нынешнем сезоне НХЛ, который достиг отметки в 100 очков в текущей регулярке. Сегодня Коннор стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 100 и более очков в семи сезонах.

При этом Макдэвид стал всего третьим игроком в истории НХЛ, набравшим 100+ очков минимум в семи сезонах до своего 28-летия. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (10 сезонов), на втором месте располагается Марио Лемье (восемь), 27-летний Макдэвид замкнул топ-3 с семью такими сезонами.

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Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз
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