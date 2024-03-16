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НХЛ. Виннипег разгромил Анахайм, Лос-Анджелес без шансов проигрывает Чикаго

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег разгромил Анахайм, Лос-Анджелес без шансов проигрывает Чикаго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Анахайм"

6 – 0 (1-0; 1-0; 4-0)

"Чикаго" – "Лос-Анджелес"

0 – 5 (0-4; 0-1; 0-0)

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