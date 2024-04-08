Сборная Украины U-18 по хоккею на последних секундах вырвала победу в Японии

Сборная Украины по хоккею U-18 сыграла контрольный матч против Японии U-18 в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1A.

К заключительному периоду команды подходили с ничейным счетом. На последней минуте третьего периода украинские хоккеисты сумели вырвать победу.

Напомним, что накануне ЧМ Украина U-18 проведет еще один контрольный матч.

Сам же чемпионат мира в Дивизионе 1A U-18 пройдет с 14 по 20 апреля.

Контрольный матч

Украина U18 – Япония U18 – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)