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НХЛ. Плей-офф. Каролина побеждает Айлендерс, Торонто разгромно проиграли Бостону
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Айлендерс"
3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)
Счет в серии: 1-0
"Бостон" – "Торонто"
5 – 1 (1-0; 3-0; 1-1)
Счет в серии: 1-0
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