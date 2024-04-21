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НХЛ. Плей-офф. Каролина побеждает Айлендерс, Торонто разгромно проиграли Бостону

Хоккей

Результаты матчей плей-офф

НХЛ. Плей-офф. Каролина побеждает Айлендерс, Торонто разгромно проиграли Бостону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Айлендерс"

3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)

Счет в серии: 1-0

"Бостон" – "Торонто"

5 – 1 (1-0; 3-0; 1-1)

Счет в серии: 1-0

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