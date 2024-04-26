Сборная Украины по хоккею назвала окончательный состав на ЧМ-2024

Сборная Украины определила окончательный состав на чемпионат мира-2024 по хоккею среди мужчин.

Из расширенного списка, обнародованного в марте, на подготовку к мировому первенству отправились 30 хоккеистов.

Также не будет выступать на чемпионате защитник Артур Чолач. Защитник, который выбыл из-за повреждения плеча. Накануне ряды сборной также покинули нападающие Владимир Чердак и Никита Сидоренко.

Окончательная заявка Украины на чемпионат мира-2024 состоит из 24 хоккеистов.

Вратари: Богдан Дьяченко ("Сокол"), Эдуард Захарченко ("Днепр"), Глеб Арцатбанов ("Элберни-Вэлли Буллдогс", Канада)

Защитники: Игорь Мережко ("Списка Нова Весь", Словакия), Евгений Ратушный ("Днепр"), Иван Сысак ("Дунауйвароши Ацельбикак", Венгрия), Филипп Пангелов-Юлдашев ("Подгале", Польша), Артем Гребеник ("Каттеря", Финляндия), Алексей Дахновский ("Кошице", Словакия), Виталий Андрейкив ("Заглембе", Польша), Всеволод Толстушко, Алексей Янишевский (оба - "Сокол")

Нападающие: Александр Пересунько ("Попрад", Словакия), Даниил Трахт ("Лукко", Финляндия), Андрей Денискин ("Уния", Польша), Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин (оба - "Кременчуг"), Денис Бородай, Вадим Мазур, Виктор Захаров (все - "Сокол"), Алексей Ворона ("Повазька Быстрица", Словакия), Станислав Садовиков ("Злин", Чехия), Евгений Фадеев ("Скенпойнт Имберс Лимберг", Нидерланды), Феликс Морозов ("Морзин-Аворьяз", Франция)

С 27 апреля по 3 мая подопечные Христича сыграют пять туров в дивизионе IВ, а затем лучшая команда получит повышение в классе в дивизион IA.