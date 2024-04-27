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Украина разгромила Эстонию в первом матче чемпионата мира-2024
Прекрасное начало
Сборная Украины по хоккею начала свои выступления на чемпионате мира в дивизионе ІВ. В стартовом матче на Мундиале наша команда не оставила шансы сборной Эстонии.
Счет поединка 8-0 (1-0; 3-0; 4-0) в пользу украинцев.
1 период: 1-0 Пересунько (11:44);
2 период: 2-0 Садовиков (01:36); 3-0 Денискин (01:47); 4-0 Трахт (05:27);
3 период: 5-0 Кривошапкин (07:24); 6-0 Мережко (12:41); 7-0 Денискин (14:58); 8-0 Морозов (15:55)
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После первого тура наша команда лидирует в своем дивизионе, опережая Литву и Китай (по разнице заброшенных-пропущенных шайб).
Свой следующий матч на чемпионате Украины сыграет завтра, 28 апреля, против команды Нидерландов. Начало встречи – 19:30 по Киеву.
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