Украина разгромила Эстонию в первом матче чемпионата мира-2024

Сборная Украины по хоккею начала свои выступления на чемпионате мира в дивизионе ІВ. В стартовом матче на Мундиале наша команда не оставила шансы сборной Эстонии.

Счет поединка 8-0 (1-0; 3-0; 4-0) в пользу украинцев.

1 период: 1-0 Пересунько (11:44);

2 период: 2-0 Садовиков (01:36); 3-0 Денискин (01:47); 4-0 Трахт (05:27);

3 период: 5-0 Кривошапкин (07:24); 6-0 Мережко (12:41); 7-0 Денискин (14:58); 8-0 Морозов (15:55)

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После первого тура наша команда лидирует в своем дивизионе, опережая Литву и Китай (по разнице заброшенных-пропущенных шайб).