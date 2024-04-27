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Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Эстонией
Это было феерично
ФХУ
Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич прокомментировал
"Конечно, мы не ожидали (такого счета – прим) не только до игры, но и после первого периода. Игра удалась только после того, как мы начали забивать. А забивать мы начали из-за правильной игры.
Нам немного повезло, когда в начале второго периода и вода стояла, и у нас шайба застряла посреди площадки. А после этого мы смогли забить два гола с интервалом в 11 секунд. И уже после этого мы со своей игрой не дали никаких шансов соперникам" – сказал тренер.
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