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Сборная Украины по хоккею разгромила Китай на ЧМ-2024

Хоккей

Таким образом украинцы возглавляют турнирную таблицу

Сборная Украины по хоккею разгромила Китай на ЧМ-2024

Фото: twitter IIHF

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в дивизионе ІВ, разгромив Китай со счетом 8:0.

Украинцы обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом периоде и на перерыв уходили при счете 4:0.

После отдыха Виталий Лялька отправил пятую шайбу в ворота Китая, а Пересунько оформил дубль после быстрой атаки.

Заключительный отрезок матча Украина начала с седьмой шайбы и в конце игры довела счет до разгромного - 9:0.

Чемпионат мира, дивизион ІВ. Третий тур

Украина — Китай 9:0 (4:0, 2:0, 2:0, 3:0)

Таким образом Украина одержала третью победу на ЧМ-2024 и продолжает возглавлять таблицу.

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