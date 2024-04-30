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Сборная Украины по хоккею разгромила Китай на ЧМ-2024
Таким образом украинцы возглавляют турнирную таблицу
Фото: twitter IIHF
Мужская сборная Украины по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в дивизионе ІВ, разгромив Китай со счетом 8:0.
Украинцы обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом периоде и на перерыв уходили при счете 4:0.
После отдыха Виталий Лялька отправил пятую шайбу в ворота Китая, а Пересунько оформил дубль после быстрой атаки.
Заключительный отрезок матча Украина начала с седьмой шайбы и в конце игры довела счет до разгромного - 9:0.
Чемпионат мира, дивизион ІВ. Третий тур
Украина — Китай 9:0 (4:0, 2:0, 2:0, 3:0)
Таким образом Украина одержала третью победу на ЧМ-2024 и продолжает возглавлять таблицу.
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