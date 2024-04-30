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ЧМ-2024 по хоккею. Сборная Литвы обыграла Нидерланды и сравнялась с Украиной по набранным очкам
Украинцы провели более результативные матчи
Сборная Литвы по хоккею одержала победу с минимальным счетом обыграв Нидерланды на чемпионате мира-2024 - 3:2.
С двумя победами к матчу подходили литовцы. Накануне хозяева группы одолели на чемпионате Испанию (3:0) и Эстонию (6:1).
Благодаря этой победе Литва сравнялась с Украиной по набранным очкам в дивизионе IB. После трех туров команды имеют по 9 очков.
Однако Украина остается на первом месте из-за лучшей разницы шайб - +21 против +9 у литовцев.
Дивизион IB
Литва — Нидерланды - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
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