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Сборная Украины по хоккею разгромила Испанию и одержала четвертую победу на ЧМ-2024
Невероятный результат демонстрирует команда Дмитрия Христича
Фото: IIHF
Сборная Украины одержала четвертую победу подряд на чемпионате мира-2024 по хоккею разгромив Испанию со счетом 6:1.
Испания к этому матчу подходила как аутсайдер, ведь не имела в своем активе ни одной победы.
Первую 20-минутку команды провели без голов, зато во второй испанцы открыли счет в матче. Однако "сине-желтые" сумели отыграться до завершающего свистка.
Уже на старте третьего периода Украина начала набирать обороты и вышла вперед. Минимальное преимущество продержалось две минуты, и вскоре счет был уже 3:1 в пользу команды Христича. До финальной сирены украинцы еще трижды отличились и одержали победу в матче - 6:1.
ЧМ-2024. Дивизион IB. 4-й тур
Украина - Испания - 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)
Голы: Трахт, 37, 58, Садовиков, 44, 52, Кривошапкин, 46, Захаров, 50 - Гонсалес, 24
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