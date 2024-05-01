ЧМ-2024 по хоккею. Сборная Украины сыграет с Литвой за право повышения в классе

На чемпионате мира-2024 по хоккею завершился четвертый тур дивизиона IB, в котором Литва сыграла с Китаем.

С тремя победами к матчу подходили хозяева. Накануне они одолели Испанию (3:0), Эстонию (6:1) и Нидерланды (3:2).

Этот поединок завершился уверенной победой Литвы со счетом 3:0. Победа позволила литовцам сравняться по очкам с Украиной (по 12 очков).

Именно Украина и Литва определят победителя чемпионата мира-2024 в дивизионе ІВ. Матч между командами состоится в пятницу, 3 мая.

Повышение в дивизион IA получает лучшая команда после пяти туров.

ЧМ-2024. Четвертого тура

Литва — Китай 3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 2:0)