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Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в дивизионе ІВ

Хоккей
Обновлено

Невероятный матч провели украинцы

Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в дивизионе ІВ

Фото: IIHF

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

3 мая состоялся решающий матч для Украины на чемпионате мира-2024 по хоккею. В борьбе за первое место в дивизионе и повышение в классе наша команда обыграла Литву.

Литва — Украина - 1:4 (0:1, 0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 - Трахт (Мережко, Пересунько, - более.), 09:19. 0:2 - Трахт (Сысак, Пересунько), 30:56. 0:3 - Денискин (Пангелов-Юлдашев, Мережко, - боле.), 53:54. 1:3 - Норейка (Кракаускас, Алишаускас, - боле.), 57:11. 1:4 - Пересунько (п.в.), 55:51

На старте матча украинцы задали быстрый темп, к чему хозяева оказались не готовы. Сдерживать украинцев без нарушений литовцам оказалось сложно и в итоге наша команда реализовала второе большинство в середине периода и открыла счет.

Вторую шайбу наши хоккеисты забросили уже в равных составах во втором периоде. Автором второго гола снова стал Трахт.

В третьем периоде украинские хоккеисты полностью контролировали ход матча и забросили третью шайбу, на что литовцы сумели ответить лишь под конец матча. Александр Пересунько за несколько минут до завершения матча поразил пустые ворота и снял все вопросы о победителе.

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Комментарии
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Dr. House (Поділля)
03.05.2024 в 21:58
Молодці! І вийшли в основний відбір на Олімпіаду, будучи не фаворитами, але там вже суперники із вищого дивізіону. Саме головне, що є суттєвий прогрес
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
03.05.2024 в 21:58
Молодці! І вийшли в основний відбір на Олімпіаду, будучи не фаворитами, але там вже суперники із вищого дивізіону. Саме головне, що є суттєвий прогрес
Ответить
0
0

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