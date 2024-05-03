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Игорь Мережко признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею в дивизионе ІВ

Хоккей

Защитник отметился результативными действиями

Игорь Мережко признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею в дивизионе ІВ

Фото: ФХУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины победой завершила чемпионат мира по хоккею 2024 года в дивизионе ІВ. Решающим для Украины стал последний матч против Литвы.

В итоге наша команда обыграла соперников со счетом 4:1. Подопечные Дмитрия Христича с минимальным преимуществом выиграла все три периода матча.

Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира-2024 был признан защитник Украины Игорь Мережко. Капитан национальной команды отметился не только надежной игрой в обороне ("сине-желтые" пропустили две шайбы за весь турнир), но и набрал девять очков в атаке: 4 гола + 5 ассистов.

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