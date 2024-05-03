Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игорь Мережко признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею в дивизионе ІВ
Защитник отметился результативными действиями
Фото: ФХУ
Сборная Украины победой завершила чемпионат мира по хоккею 2024 года в дивизионе ІВ. Решающим для Украины стал последний матч против Литвы.
В итоге наша команда обыграла соперников со счетом 4:1. Подопечные Дмитрия Христича с минимальным преимуществом выиграла все три периода матча.
Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира-2024 был признан защитник Украины Игорь Мережко. Капитан национальной команды отметился не только надежной игрой в обороне ("сине-желтые" пропустили две шайбы за весь турнир), но и набрал девять очков в атаке: 4 гола + 5 ассистов.
Популярное сейчас
- СМИ: МЮ сделал предложение Реалу по Лунину
- "Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- ЧМ-2024 по хоккею. Сборная Литвы обыграла Нидерланды и сравнялась с Украиной по набранным очкам
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО