Виталий Лялька: Для нас, особенно сейчас, эта победа очень важна

Сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира 2024 года в дивизионе ІВ. В последнем туре "сине-желтые" обыграли Литву и получили повышение в классе.

Украина обыграла Литву в каждом из периодов и победила 4:1. Форвард Виталий Лялька отметил, что этот результат особенно важен во времена полномасштабной войны и принесет радость украинским воинам.

"Победа - это всегда приятно. Очень долго шли к этому. Очень хорошо, что пришли и взяли эту победу. Для нас, особенно сейчас, эта победа очень важна. Знаю, что смотрели ребята с фронта. Капельку счастья им принесли, и это самое важное", - сказал Лялька.

"Когда поняли, что победили? Когда закончилась игра. Когда было 00:00 на табло после третьего периода, вот тогда и поняли, что игра закончилась, а мы победили".