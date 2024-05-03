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Виталий Лялька: Для нас, особенно сейчас, эта победа очень важна

Хоккей

Форвард прокомментировал повышение в классе

Виталий Лялька: Для нас, особенно сейчас, эта победа очень важна

Фото: hsl.com.ua

Новина українською

Сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира 2024 года в дивизионе ІВ. В последнем туре "сине-желтые" обыграли Литву и получили повышение в классе.

Украина обыграла Литву в каждом из периодов и победила 4:1. Форвард Виталий Лялька отметил, что этот результат особенно важен во времена полномасштабной войны и принесет радость украинским воинам.

"Победа - это всегда приятно. Очень долго шли к этому. Очень хорошо, что пришли и взяли эту победу. Для нас, особенно сейчас, эта победа очень важна. Знаю, что смотрели ребята с фронта. Капельку счастья им принесли, и это самое важное", - сказал Лялька.

"Когда поняли, что победили? Когда закончилась игра. Когда было 00:00 на табло после третьего периода, вот тогда и поняли, что игра закончилась, а мы победили".

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Виталий Лялька
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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